София, , 01:12 — REGNUM Не менее шести человек погибли при пожаре в доме для престарелых в Болгарии, сообщает пресс-служба болгарского МВД.

Пожар (сс) Dieter_G

Сообщается, что трагедия произошла в селе Рояк. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что учреждении находились не менее 60 пожилых людей во время пожара. Большую часть из них удалось эвакуировать. Пожар был ликвидирован, однако при возгорании погибли шесть человек, также часть пожилых людей получили отравление угарным газом. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в пансионате для престарелых в деревне Летово в Новой Москве произошел пожар. Из здания в целях предосторожности эвакуировали 40 человек. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.