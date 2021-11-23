Мадрид, , 01:10 — REGNUM 22 ноября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» в матче четырнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 одержало уверенную победу над «Мальоркой» со счетом 3:1.

Первый мяч на шестнадцатой минуте встречи забил 30-летний Серхио Гвардиола после передачи Санти Комесаньи — 1:0. Через четыре минуты Альваро Гарсия удвоил преимущество хозяев — 2:0. На экваторе второй половины Оскар Трехо ударом с одиннадцатиметровой отметки довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча вышедший на замену Абдон забил «гол престижа» — 3:1.

Статистика матча («Райо Вальекано"/ «Мальорка»)

Удары 15/11

Удары в створ 6/5

Владение 52%/48%

Угловые 6/4

Нарушения 11/17

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Катена, Баллиу, Савельич, Гарсия, Комесанья (Посо, 73'), Паласон (Гарсия, 85'), Трехо (Лопес, 68'), Гарсия (Родригес, 85'), Валентин, Гвардиола (Бебе, 68').

«Мальорка»: Рейна, Оливан, Руссо, Маффео, Вальент, Руис (Фебас, 70'), Санчес (Дьеду, 70'), Батталья, Родригес (Абдон, 85'), Кан Ин (Мбоуле, 55'), Ниньо (Анхель, 55').

«Райо Вальекано», одержав седьмую победу и набрав 23 очка, поднялся на шестую строчку. «Мальорка» с пятнадцатью очками осталась на тринадцатой позиции.