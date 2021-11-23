Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Санкции в отношении двух судов и одной компании, которые участвовали в реализации проекта по строительству российского газопровода «Северный поток — 2» вводят США. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена было опубликовано 23 ноября пресс-службой Госдепа.

Последняя труба второй линии газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream.com

Конгрессу США был представлен доклад, основанный на законе «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. В нём указаны два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd, которые имеют непосредственное отношение к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

К Transadria Ltd. будут применены санкции на основе PEESA, а её судно Marlin будет признано как конфискованная собственность. Второе судно, связанное со строительством российского газопровода, не называется.

Судно Marlin, согласно данным сайта Marinetraffic, ходит под флагом России и является судном снабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что будущий министр финансов Германии Кристиан Линднер, высказался в защиту СП-2.

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