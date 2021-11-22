Вашингтон, 23 ноября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Санкции в отношении двух судов и одной компании, которые участвовали в реализации проекта по строительству российского газопровода «Северный поток — 2», вводят США. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена было опубликовано 23 ноября пресс-службой Госдепа.

Nord-stream.com Последняя труба второй линии газопровода «Северный поток — 2»

Конгрессу США был представлен доклад, основанный на законе «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. В нём указаны два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd., которые имеют непосредственное отношение к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

К Transadria Ltd. будут применены санкции на основе PEESA, а её судно Marlin будет признано как конфискованная собственность. Второе судно, связанное со строительством российского газопровода, не называется.

Судно Marlin, согласно данным сайта Marinetraffic, ходит под флагом России и является судном снабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что будущий министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался в защиту СП-2.