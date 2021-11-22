Вашингтон, 23 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. США считают «несостоятельными» прошедшие в Венесуэле региональные выборы. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном 22 ноября пресс-службой Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

В Вашингтоне полагают, что венесуэльские власти «грубо исказили процесс» в свою пользу, «вновь лишив граждан права участвовать в свободном и честном избирательном процессе». Вместе с тем в документе отмечается, что, «несмотря на изъяны», США одобряют участие политических партий и кандидатов, представленных на выборах, а также активность избирателей, отдавших свои голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил венесуэльских социалистов их лидера главу государства Николаса Мадуро с победой на выборах.