Белград, , 00:56 — REGNUM Сепаратистское Косово меняет тактику и все чаще заявляет о возможности присоединения к Албании. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Карта Косово Cartographer of the United Nations

По словам эксперта, сепаратистские власти в Приштине и их западные спонсоры не намерены ждать, когда Косово получило место в ООН — теперь они через «аннексию» Албанией части сербской территории пытаются добиться того же результата. Обиднее всего, считает эксперт, что в этом своими «недействиями» им помогает президент Сербии Александр Вучич.

«Мы недавно слышали о том, что десять стран готово отменить признание так называемого Косово. Почему Сербия не решается на этот шаг? Потому что Вучич пытается осуществить то, что его западные друзья от него требуют — обеспечить международное признание Косово. Так как это сложно из-за принципиальной позиции прежде всего России и Китая, теперь запускается другой сценарий — объединение Албании и Косово. Об этом заявлял премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, об этом заявлял премьер Албании Эди Рама. Вучич, который реагирует на каждое событие в Сербии, даже на муниципальном уровне, эти заявления комментирует весьма неохотно или не комментирует вообще», — рассказал Гайич.

По словам политолога, объединение Албании и Косово ликвидировало бы потребность в международном признании отторгнутого от Сербии края. Косово тут же оказалось бы в НАТО, так как Албания уже находится там, добавил он.

Не надо удивляться, если Вучич потребует от России стать его соучастником в предательстве Косово, продолжил эксперт.

«Для Вучича предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи будет полезной, так как он сможет сфотографироваться с президентом России перед парламентскими выборами в Сербии. Он предложит России какие-то экономические контракты, закупку военной техники, но за всей этой историей на самом деле стоит черногорский сценарий и вступление Сербии в НАТО», — отметил Стеван Гайич.

Напомним, что ранее Курти заявил в интервью швейцарским СМИ о том, что он проголосовал бы за объединение Албании и Косово, если бы по этому вопросу был организован демократический референдум. Эди Рама 9 октября заявил, что целью его политической карьеры является объединение с Косово.