Минск, 23 ноября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. При обсуждении с Владимиром Путиным реализации договора о Союзном государстве России и БелоруссииАлександр Лукашенко исходил из понимания этого государства как «союза» двух суверенных, независимых государств, а не единого государства. Об этом он заявил в интервью британской BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко рассказал британскому журналисту, что вопрос о президенте Союзного государства с российским лидером он не обсуждал. В частности, он заявил: «Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит».

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«Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы, свой союз формируя с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны — Белоруссия и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство», — поведал руководитель постсоветской республики.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Согласно договору, объединение должно иметь единые органы государственного управления, парламент, единую валюту, символику и другие атрибуты государственности. Договор до сих пор не реализован даже в важнейших своих положениях.