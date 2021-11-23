Астрахань, , 00:34 — REGNUM Пожар, начавшийся в двух жилых домах Астрахани, ликвидирован. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Астраханской области.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Горели одноэтажный и двухэтажный дома по адресу: площадь Шаумяна, 26. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 117 человек и 41 единицу техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в результате пожара в заброшенном частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга погибли два человека.

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