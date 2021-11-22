Никосия, 23 ноября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Изменение в эпидемическом статусе Франции, переведя её в «красную зону», сделали власти Республики Кипр. Об этом 22 ноября свидетельствует опубликованный кипрским Минздравом реестр деления стран на эпидемические категории.

Nicolas Raymond Флаг Кипра

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Из «оранжевой» зоны Франция через два дня, начиная с 25 ноября, перейдёт в более низкую, «красную» категорию стран. Теперь приезжающим из Франции на Кипр вакцинированным гражданам понадобится не один, как раньше, а два теста на коронавирус. Первый нужно сдавать за 72 часа до вылета, второй надо проходить по прибытию в аэропорту Кипра.

Реестр стран обновляется властями Кипра еженедельно, на основе решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) — для стран ЕС, а остальные государства и эпидобстановку в них оценивает отдел эпидемического мониторинга кипрского Минздрава. С 25 ноября по 1 декабря «красную» зону формируют 39 стран, в том числе Россия, в группу «оранжевых» попали 29 стран, а в «зелёной» находятся лишь четыре страны: ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн. Из стран «зелёного» списка не нужны никакие диагностические тесты.

Все остальные страны составляют «серый» список. Оттуда на Кипр разрешено приезжать лишь по спецразрешению, после приезда нужно пройти двухнедельный карантин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кипр изменил режим въезда для туристов из семи стран.