Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2021, 00:29 — ИА Регнум. В новом комиксе «Сын Кал-Эла» Супермен носит медицинскую маску. Об этом 22 ноября сообщил портал Screen Rant.

ErikaWittlieb Игрушка Супермен

В пятом выпуске комикса супергерой спасает множество людей в разных странах мира, после чего возвращается в США. На родине Джон Кент попадает в больницу, в которую бесконечным потоком едут машины скорой помощи. Супергерой, надев медицинскую маску, предлагает врачам помощь, после чего разбирает недавно построенный мост и перенаправляет поток автомобилей в незагруженный госпиталь. Всё это это время Кент носит маску.

Многим пользователям соцсетей не понравился такой ход авторов, они напомнили, что Супермен является криптонцем, которому не страшны людские болезни. Некоторые поклонники комиксов посчитали это глупой пропагандой.

https://twitter.com/BuntyHunterJayP/status/1461006916851621888

https://twitter.com/revjackashcraft/status/1460731902948790272

Напомним, ранее комикс «Супермен: Сын Кал-Эла» попал в скандал из-за того, что его авторы решили сделать супергероя бисексуалом. В октябре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что колористГейб Элтаеб, много лет работавший над комиксами про Супермена, решил прекратить сотрудничать с издательством DC Comics.