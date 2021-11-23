23 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, , 11:36 — REGNUM 20 ноября 2021 года в Центральном и Южном административных округах Москвы запустили новую сеть маршрутов городского наземного транспорта «Магистраль».

У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В один день в столице изменилось сразу около 200 автобусных маршрутов. Департамент транспорта заверяет, что «для местных жителей время в пути сократится на 30−40%», несмотря на то, что новая система маршрутов предполагает большее количество пересадок по аналогии с метро. А новая система номеров призвана упростить поиск нужного маршрута: первая цифра номера автобуса теперь указывает на сектор города, а всего Москва поделена на 9 секторов.

• м10-м99 / е10-е99 Магистральные маршруты будут ходить по самым востребованным улицам с интервалом до 10 минут.

• 100−999 Районные маршруты будут работать внутри района или свяжут два соседних. Интервал движения — до 20 минут.

• с100-с999 Социальные маршруты свяжут значимые социальные объекты: поликлиники, школы, МФЦ. Интервал движения — не более 30 минут.

У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У станции метро «Борисово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новое обозначение автобусов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутри автобуса. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Маршруты можно увидеть в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и «Яндекс.Картах». На остановках развешены обновлённые схемы маршрутов, работают волонтёры, которые объясняют пассажирам нововведения. Только вот волонтёров можно встретить лишь на остановках около метро, да и то далеко не на всех.

У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сотрудники объясняют, как проехать. У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пассажиры к такому эксперименту оказались не готовы. На остановках можно услышать лишь один вопрос: «Как мне теперь проехать»? Жители районов отмечают, что было бы проще разобраться с новыми маршрутами, если бы на самих автобусах рядом с новым номером был продублирован старый номер маршрута.

Новое обозначение автобусов. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутри метро указатели на старые маршруты. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутри метро указатели на старые маршруты. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы все в растерянности, автобусы ездят полупустыми, потому что люди просто не понимают, в какой автобус им садиться. Раньше от дома до больницы на автобусе я добиралась за 5 минут, теперь же придётся ехать с пересадкой на двух автобусах, а время в пути увеличилось до получаса. Автобусы попросту наматывают круги по району», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница района Братеево.

У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Удивляет, что московские власти решили провести над нами эксперименты именно в это время года. Почему нельзя было сделать это летом, когда тепло и светло?» — удивляется житель района Зябликово.

У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Водитель должен знать. У станции метро «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Информация об изменениях маршрутов в метро. Станция «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Никакого информирования не было, и про изменения я ничего не слышала, в понедельник утром, как обычно, пришла на остановку, а моего автобуса больше нет. И ладно бы вводили изменения постепенно, но нет же, одним днём уничтожили всё то, что работало десятилетиями», — рассказала жительница района Орехово-Борисово Южное.

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В разработке проекта Магистраль» столичные власти опирались на международный опыт, система нумерации по секторам используется во многих городах мира. Только вот подходит ли опыт Нью-Йорка или Сеула для московских реалий, а самое главное, готовы ли к подобным изменениям люди?

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