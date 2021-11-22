Париж, 23 ноября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. 21 ноября были сыграны последний матчи 14-го тура французской Лиги 1 2021/22 по футболу. Сегодня, 22 ноября, портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков прошедшего тура. Самую высокую оценку (9.1) получил 22-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, отметившийся во встрече с «Нантом» забитым мячом и результативной передачей.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Стоит отметить, что матч 14-го тура «Лион» — «Марсель» был остановлен и перенесен из-за инцидента с попаданием в полузащитника «Марсели» Димитри Пайе бутылки, брошенной болельщиком с трибуны. Сегодня дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес решение, согласно которому трибу стадиона «Парк Олимпик Лионне» будут закрыты до 8 декабря. «Лион» сыграет матч с «Реймсом» без зрителей.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе принял участие в тринадцати матчах чемпионата Франции, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами.