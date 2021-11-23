Белград, , 00:05 — REGNUM Попытка госпереворота в Черногории в 2016 году — это полностью надуманная история, за которой стоит американская разведка. Такое мнение высказал 21 ноября российский общественный деятель, председатель фонда «Наследие» Леонид Решетников и интервью сербской газете «Политика».

Леонид Решетников Kremlin.ru

Отвечая на вопрос журналиста, почему черногорская пресса обвинила его в том, что он является одним из организаторов этого «госпереворота», Решетников заявил, что речь идет о классическом примере злоупотребления фактами, так как он до 2009 года действительно работал в Службе внешней разведки. «Американцам понадобилась какая-то фигура для убедительности их провокации», — сказал он.

На просьбу журналиста рассказать, что по его мнении действительно произошло в Черногории в 2016 году, Решетников сказал, что там не было «ничего серьезного».

«Может быть были какие-то разговоры с некоторым из пенсионеров, под рюмку ракии (сербский крепкий напиток — ИА REGNUM). Возможно они сказали, что хорошо было бы если бы не было Джукановича (президент Черногории — ИА REGNUM)», — допустил Решетников.

Он уточнил, что в Черногории многие русские владеют недвижимостью и проводят отпуск в этой стране.

«Возможно, что в кабаке они выпили, стали рассказывать разное, а спецслужбы воспользовались этим и представили это как заговор. Это мне напоминает эпоху Сталина, когда людей судили на основании доноса. Нет там ничего, реальных обвинений не было. Они немного пошумели и успокоились», — рассказал Леонид Решетников.

Напомним, что в день парламентских выборов осенью 2016 года Мило Джуканович заявил о том, что оппозиция попыталась организовать госпереворот и покушение на него. Позже прокуратура Черногории заявила о том, что за попыткой госпереворота стояла Москва.