Одесса, Украина, 16 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке. Об этом 16 июня сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Языковой скандал в Одессе. На бизнес-мероприятии несколько участников стали перебивать спикера, который говорил на русском, и требовать, чтобы он перешёл на украинский», — говорится в сообщении.

Выступающий отказался, заявив «давайте без этого», и добавил, что ему удобнее говорить на русском.

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Участники мероприятия поддержали его овациями. После этого тех, кто требовал перейти на украинский язык, вывели из зала.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на «государственном языке», после чего тот предложил им покинуть машину. На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.