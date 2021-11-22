Санкт-Петербург, , 23:58 — REGNUM 22 ноября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим игроком с оценкой 10.0 был признан 24-летний бразильский фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, отметившийся во встрече с «Нижним Новгородом» (5:1) одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне на счету Малкома 8 (3+5) очков по системе гол+пас в пятнадцати играх за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

Помимо Малкома, в символическую сборную тура вошли Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7.3), Ярослав Ракицкий («Зенит», 7.2), Родригао («Сочи», 7.8), Дмитрий Чистяков («Зенит», 8.3), Сергей Паршивлюк («Динамо», 8.2), Вячеслав Грулев («Динамо», 9.0), Кристиан Нобоа («Сочи», 8.1), Себастьян Щиманьски («Динамо», 9.1), Гамид Агаларов («Уфа», 7.5) и Артем Дзюба («Зенит», 9.8).

После первого круга «Зенит», одержав десять побед и набрав 33 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.