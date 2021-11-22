Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Игра The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition получила очередное обновление. Об этом 22 ноября сообщает журнал PC Gamer.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Новый патч 1.6.323, в частности, исправляет ошибку «чёрного экрана», с которой сталкиваются геймеры, запускающие игру с модами (модификациями). Издание отметило, что это обновление решит проблемы некоторых геймеров, но другим может «сломать абсолютно всё».

Автор статьи Кристофер Ливингстон пояснил, что версия игры Anniversary Edition представляет собой не отдельную игру, а «обновление» Special Edition, а это означает, что если патч вносит изменения в Anniversary Edition, то они коснутся и старого варианта игры. Таким образом, если даже геймеры не купили Anniversary Edition, то патч 1.6.323 может оказать влияние на работу модов, установленных на Special Edition.

Напомним, релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition состоялся 11 ноября 2021 года, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition вышла 28 октября 2016-го. В обновлённую версию популярной ролевой игры с открытым миром студия Bethesda добавила новый контент, в частности, созданный «Клубом творчества» (Creation Club).

Читайте ранее в этом сюжете: В VR-версии игры Skyrim магию усилили при помощи мозгового интерфейса