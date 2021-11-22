Тифарити, , 23:53 — REGNUM Власти Западной Сахары призывают все иностранные компании незамедлительно покинуть оккупированную Марокко территорию страны, считая их присутствие в регионе грубым нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам пятой очередной сессии Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, передаёт Sahara Press Service.

Сахарская Арабская Демократическая Республика

Как сообщается, в данном контексте Фронт ПОЛИСАРИО осудил «продолжающееся разграбление и нерациональную эксплуатацию морских ресурсов и сахарской земли».

Одновременно с этим власти Западной Сахары выразили удовлетворение недавним решением Суда ЕС об отмене соглашения о рыболовстве между Марокко и Европейским союзом.

По их мнению, данное решение ясно показало, что Сахарская Арабская Демократическая Республика и Королевство Марокко являются двумя различными и отдельными территориями, а также подтвердило правовой статус Фронта ПОЛИСАРИО как единственного и законного представителя народа Западной Сахары, имеющего полную представительность и полномочия представлять его на международном уровне.

Также в своём заявлении Фронт ПОЛИСАРИО осудил негативную роль, которую Франция играла с начала конфликта в Западной Сахаре, и призвал Париж в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН «внести позитивный и конструктивный вклад в процесс установления мира и безопасности в регионе, позволив народу Западной Сахары осуществить свое неотъемлемое право на свободу и независимость».

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