Вена, , 23:49 — REGNUM Наступит день, «когда белорусский народ достигнет своей свободы», и тогда Еврокомиссия представит «пакет в размере 3 миллиардов евро для оказания экономической поддержки будущей демократической Белоруссии». Об этом 22 ноября на венской конференции по Белоруссии заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Gregor Fischer

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«Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы послать сигнал Москве: Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем гаранта стабильности. Однако недавние события вновь показали, что он вместо этого погружает и изолирует Белоруссию. Россия должна работать вместе с демократическими силами в Белоруссии, чтобы также оценить особую связь между русским и белорусским народами», — сказал глава МИД ФРГ.

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Напомним, ЕС не признал итоги белорусской президентской кампании 2020 года, в результате которой Александр Лукашенко снова объявил себя президентом (бессменно правит с 1994 года). ЕС, США и их партнёры применили к официальному Минску политические и экономические санкции.

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