Лондон, 22 ноября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Пресс-служба музыкального фестиваля All Points East представила первую волну артистов, включая хедлайнеров Nick Cave and The Bad Seeds, Tame Impala и Gorillaz. На прошлой неделе All Points East сообщили, что мероприятие в следующем году будет проходить в течение двух выходных, и подтвердили объявление о составе фестиваля. Теперь стала известна первая группа имен: в качестве хедлайнеров выступят Nick Cave and The Bad Seeds, Tame Impala, Gorillaz, Disclosure и The National. Также на фестивале примут участие IDLES, Caroline Polachek, Koffee, Self Esteem, Dry Cleaning, Perfume Genius, Fleet Foxes, Michael Kiwanuka, Japanese Breakfast, Anna Calvi, Jehnny Beth, Remi Wolf, Greentea Peng, James Blake, Freddie Gibbs, Lucy Dacus, Kurt Vile и The Violators.

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://twitter.com/allpointseastuk/status/1462756423604092928

Джим Кинг, генеральный директор европейских фестивалей в AEG Presents, сказал: «Прошлое лето показало, как сильно мы скучали по All Points East, поэтому очень интересно не просто анонсировать его на 2022 год, но и объявить всех шестерых невероятных хедлайнеров и больше артистов».