Лос-Анджелес, США, 22 ноября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Киану Ривз опроверг слухи о том, что он планирует присоединиться к киновселенной студии Marvel. Интервью с актёром было опубликовано 22 ноября на YouTube-канале журнала Esquire.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

«Разве это не больше вселенной? Это почти как мультивселенная», — сказал Ривз, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что для него «было бы честью» сняться в фильмах Marvel, и что их снимают «режиссеры и провидцы», которые делают то, что никто до них не делал.

«В этом смысле она (киновселенная Marvel — ИА REGNUM) особенная, с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом», — отметил актёр.

О том, что Киану Ривз может сняться в фильме Marvel, фанаты вновь начали говорить после публикации, которую twitter-аккаунт студии разместил в день рождения актёра (2 сентября 2021 года). Поклонников Ривза особо раззадорил тот факт, что администрация страницы удалила пост спустя некоторое время.