Вена, , 00:39 — REGNUM Провозглашение независимости Косово никогда не подразумевало его независимость по отношению к Албании. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 22 ноября в Вене.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

По словам Курти, предлагаемый «обмен территориями» с Сербией обязательно вызвал бы конфликт, в то время как объединение с Албанией не привело бы к новой войне.

«Я — гражданин Косово, и когда вы говорите о Сербии, о ее милитаризации, о тесных отношениях Белграда с Москвой, тогда все албанцы — как в Косово, так и в Албании, реагируют одинаково. У нас один язык, история, но в данный момент у нас две страны. Все албанцы хотели бы объединиться, и это не было бы направлено против кого-то третьего, мы не хотим стать больше, мы просто хотим больше способствовать миру», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Курти.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявления Курти об объединении Косово и Албании словами «если бы я заявил что-то подобное, меня бы повесили».