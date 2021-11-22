Киев, , 23:34 — REGNUM Завтра, 23 ноября, в Киеве на стадионе «НКС Олимпийский» состоится матч предпоследнего пятого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Динамо» — «Бавария». Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Флаг футбольного клуба «Бавария» (сс) RonnyK

После четырех стартовых туров «Бавария», одержав четыре победы подряд и набрав двенадцать очков, занимает в чистое первое место в турнирной таблице группы E. Также стоит отметить, что подопечные Юлиана Нагельсмана пропустили лишь два мяча за эти четыре игры. Киевское «Динамо» с одним очком идет на последней позиции.

Последний матч «Динамо» с «Баварией» завершился крупной победой немецкого коллектива со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Роберт Левандовски (пенальти 12', Томас Мюллер 27'), Серж Гнабри (Лерой Сане 68'), Лерой Сане (74') и Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бенжамен Павар 87').