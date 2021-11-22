Одесса, Украина, 22 ноября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. В Одессе могут произойти веерные отключения электроэнергии, в результате которых возможна гибель людей, заявил 22 ноября журналистам мэр Одессы Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, такое отключение может стоить жизни пациентам с коронавирусным заболеванием, находящимся на кислородном обеспечении.

«Веерные отключения — это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», — заявил Труханов.

Ранее подобное заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко, связав риск веерных отключений с проблемами отопительного сезона. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии оснований для таких утверждений.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до этого Украина уже обращалась с просьбой об аварийных поставках электроэнергии к Белоруссии и Словакии.