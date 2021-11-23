Берлин, , 06:50 — REGNUM Центральный банк Германии (Deutsche Bundesbank) считает, что инфляция в ноябре текущего года может вырасти до шести процентов. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

Бундесбанк считает возможным рост инфляции в Германии до чуть менее шести процентов в ноябре 2021 года. В октябре согласованный индекс потребительских цен HICP в Германии вырос до 4,6 процента.

«В текущем месяце ставка может быть даже близкой к шести процентам», — пишет Центральный банк в своем ежемесячном отчете.

Бундесбанк объясняет рост инфляции некоторыми факторами, такими как временное искусственное снижение НДС в Германии с лета 2020 года, связанное с пандемией COVID-19. Тем не менее, с наступлением 2021 года в Германии вновь действуют старые налоговые ставки.

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы наступающего года уровень инфляции будет постепенно снижаться, однако он может оставаться на уровне более трех процентов в течение длительного времени.

В этом контексте Центральный банк критически относится к возможным планам нового федерального правительства по повышению минимальной заработной платы до 12 евро в час к концу 2022 года. Бундесбанк пояснил, что данная мера имела бы «существенные побочные эффекты» для групп с более высокой заработной платой.