Берлин, , 06:51 — REGNUM Исполняющий обязанности главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун представил свою команду на посту председателя Христианского демократической партии (ХДС). Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

По словам политика, в случае его избрания главой ХДС генеральным секретарем партии должна стать бывший государственный секретарь по вопросам интеграции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Серап Гюлер.

Браун также отметил, что партии христианских демократов необходимо фундаментальное обновление, а именно «фундаментальное обновление в сознании, фундаментальное обновление в содержании, а также фундаментальное обновление в организации». Он подчеркнул: «Если партия хочет снова выиграть выборы, она должна быть привлекательной для широких слоев общества».

По его словам, ХДС должна также обеспечить, чтобы все ее позиции воспринимались как одинаково важные. «В частности, наша позиция по социальным вопросам не была достаточно понятна в ходе избирательной кампании. С моей точки зрения, партия должна всегда быть рядом с трудолюбивым населением с его повседневными заботами, поэтому их заботы должны находиться в центре нашего внимания», — заявил Браун.

Чиновник отметил: «Речь идет о таких вопросах, как гарантия занятости, пенсии и условия жизни. Все эти темы должны быть предметом, близким к сердцу ХДС. В свою очередь, у нас должен быть четкий и простой ответ на любой возникающий в обществе вопрос».