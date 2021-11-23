Берлин, , 06:52 — REGNUM В ходе пандемического кризиса желание молодых людей устроиться на стабильную постоянную работу значительно возросло. Согласно опросу, проведённому немецким государственным банком развития KfW, лишь 29% молодого поколения Германии в возрасте до 30 лет намерены создать собственный бизнес. Об этом сообщило немецкое агентство DW 22 ноября.

«В прошлых годах именно студенты проявили особенно сильный дух продвижения стартапов», — заявил KfW со ссылкой на бюро KfW Start-up Monitor. Согласно отчету, 46% из них заявили, что предпочли бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, однако на сегодняшний день их интерес к самозанятости снизился.

Данную тенденцию принято связывать с тем фактом, что после начала пандемии обучение в университетах и колледжах стало дистанционным.

«Бремя для студентов было огромным, возможно, слишком большим, чтобы отстаивать идею о создании собственного бизнеса, несущую в себе множество рисков», — сообщает государственный банк развития.

По словам главного экономиста KfW Фрици Кёлер-Гейба, доля рабочей силы, склонной к открытию новых предприятий, с 2000 года сократилась почти вдвое. В целом у населения в возрастной группе от 18 до 64 лет предпринимательский дух выражен даже в меньшей степени, чем среди молодежи. В данной категории лишь 24% хотели бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.