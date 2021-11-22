22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:59 — REGNUM Частный фонд экс-президента США Барака Обамы объявил 22 ноября, что основатель Amazon Джефф Безос пообещал пожертвовать $100 млн. Это будет самым крупным подарком фонду Обамы, и одним из серии громких пожертвований Безоса, одного из богатейших людей мира. На прошлой неделе бизнесмен объявил о выделении грантов в размере $96,2 млн организациям, помогающим бездомным семьям.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что Безос углубился в филантропию после ухода с поста генерального директора Amazon в июле. За это время он также успел отправиться в космос на ракете своей компании Blue Origin.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Post.

«Благотворительность — это прекрасно. Но она не должна заменять собой уплату справедливой доли налогов. В противном случае я бы хотел отказаться от уплаты налогов и жертвовать свои деньги на дела, близкие и дорогие моему сердцу», — пишет@krabbejoanne.

«Надеюсь, что Безос пожертвует столько же денег… если не больше… кандидатам от Демпартии, баллотирующимся против республиканцев в 2022 году, чтобы буквально спасти нашу демократию», — отмечает @StephenMarlin6.

Джефф Безос U.S. Department of Defense

«Люблю, когда люди жертвуют деньги на дело, в которое они верят, и ненавижу людей, которые никогда не жертвуют. Они будут настаивать на том, что другое дело важнее, и поэтому деньги должны были пойти на это дело. Это правда: «Вы никогда не сможете сделать всех счастливыми», поэтому просто делайте то, что хорошо для вас», — одобряет @CommonS78149246.

«Это примерно 0,0005% от олигархических накоплений Безоса. Я бы предпочел, чтобы он платил 35% или более от своего дохода каждый год в виде налогов, спасибо. Я бы также не отказался от помощи NYT в очистке его имиджа», — указывает @PayingAttentio8.

«Что такое 100 миллионов от 205 миллиардов? Вы можете хотя бы представить себе это число? Так что давайте считать в %. Примерно .05%. Это полпроцента. Это если я зарабатываю $3000 в месяц и отдаю доллар пятьдесят на благотворительность. Даже чашка кофе стоит дороже. Кроме того, это же налоговый вычет, верно?» — пишет @PreetaMalelu.

«Такой щедрый… Работники Amazon хотели бы, чтобы он был настолько щедр с их зарплатой!» — восклицает @GTeelbee.

«Сотрудники Amazon должны вступить в профсоюз или создать его. Другого способа борьбы с неолиберальным капитализмом не существует. Единство — это сила», — отвечает @1egemenoz.

«Это политическое пожертвование. Для чего, мы, возможно, никогда не узнаем…» — предполагает @PeterVincer.

«Лучше бы платил налоги», — комментирует @Kane 1 _.

«В справедливом мире он бы платил налоги!» — соглашается @guacamowa.

«Это как если бы я дал четвертак», — отмечает @GrandmasHGArt.

«Как насчет того, чтобы он платил больше налогов, а мы вкладывали эти деньги во всеобщее жилье и здравоохранение?» — предлагает @XSW33572142.

Барак Обама U.S. Air Force

Напомним, что ранее Безос пообещал благотворительную помощь в размере $200 млн Смитсоновскому институту в США. Это крупнейшее пожертвование на нужды организации со времени его основания в 1846 году. Безос и раньше предоставлял финансовую помощь указанному институту.

Средства в размере $70 млн пойдут на обновление Национального музея авиации и космонавтики, а $130 млн — на создание нового образовательного центра при музее. Этот центр назовут в честь Безоса. В нем будут проводить учебные программы, касающиеся научно-технической сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила, что хочет потратить $37 млрд на благотворительность.