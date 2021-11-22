Вена, , 23:19 — REGNUM Евросоюз поддержит белорусскую оппозицию в изгнании не только деньгами: именно она, а не чиновники Белоруссии будет представлять постсоветскую республику на декабрьском саммите государств-участников программы ЕС «Восточное партнёрство». Об этом 22 ноября на венской конференции по Белоруссии заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Sandro Halank

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Глава МИД Германии на венской конференции выступил с кратким докладом, в котором пообещал белорусской политэмиграции различные виды поддержки. К таковой он отнёс и предоставление ей возможности представлять Белоруссию на международных мероприятиях. Об этом он прямо заявил в конце своего выступления, сообщив, что «Европейский союз предоставит белорусскому гражданскому обществу право голоса на саммите «Восточного партнёрства» в декабре».

Напомним, Белоруссия изначально была членом программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» вместе с Грузией, Украиной, Арменией, Молдавией и Азербайджаном. В июне 2021 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о приостановлении членства республики в программе ЕС, пригрозив полным выходом, если Брюссель не пересмотрит своего отношения к официальному Минску. ЕС не пересмотрел, по-прежнему отказываясь признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии (Лукашенко пытается доказывать обратное).

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Ранее парламент США предписал президенту (на то время — Дональду Трампу) признавать единственным легитимным представителем Белоруссии группу оппозиционеров, сплотившихся вокруг экс-кандидата в белорусские президенты (кампания 2020 года) Светланы Тихановской. По этой причине посол США Джули Фишер не вручила верительные грамоты Александру Лукашенко, предпочтя общение с Тихановской в Вильнюсе. Аналогично поступили и другие послы западных стран.

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