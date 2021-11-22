Вашингтон, 22 ноября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Госдепартамент США не знает точных намерений России на предмет «вторжения на Украину», но знает схемы, по которым действует Москва, заявил 22 ноября на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое заявление он сделал, комментируя сообщения СМИ о готовящемся «российском вторжении» на Украину.

«Мы не можем знать о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия», — сказал Прайс.

Кроме того, он снова заявил, что любые агрессивные действия в отношении Украины обеспокоили бы Вашингтон.

«Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий», — добавил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, западные и американские СМИ в очередной раз опубликовали материалы о «российском вторжении» на Украину, которое вот-вот произойдет.

Напомним, эти заявления звучат на фоне усиления провокаций Киева в Донбассе.