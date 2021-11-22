Берлин, , 23:16 — REGNUM Предложенный белорусским президентом Александром Лукашенко вариант с созданием гуманитарного коридора по территории Германии для двух тысяч нелегальных мигрантов в Берлине не одобряют, сообщил 22 ноября журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Штеффен Зайберт RudolfSimon

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Комментируя идею Лукашенко, который предложил две тысячи мигрантов запустить в Германию по гуманитарному коридору, а остальные пять тысяч репатриировать, Зайберт заявил:

«Это решение не является приемлемым ни для ФРГ, ни для ЕС».

Он пояснил, что проблема мигрантов выходит за рамки отношений Белоруссии, Польши и Германии — это проблема для ЕС в целом.

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