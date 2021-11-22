Неаполь, Италия, , 23:14 — REGNUM 22-летний нападающий «Наполи» и сборной Нигерии по футболу Виктор Осимхен пропустит матч неаполитанской команды с московским «Спартаком», который состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. У футболиста диагностированы множественные незначительные переломы лица, полученные в результате столкновения с защитником «Интера» Миланом Шкриниаром. Об этом 22 ноября сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sprot.

Виктор Осимхен Liondartois

В текущем сезоне Виктор Осимхен принял участие в четырнадцати матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами. Футболист является лучшим бомбардиром «Наполи».

Ранее сообщалось, что в услугах Осимхена заинтересована мюнхенская «Бавария» и еще три топ-клуба Европы.

Осимхен перешел в «Наполи» 1 сентября 2020 года из «Лилля» за 71,25 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нигерийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.