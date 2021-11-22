Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 17 человек, никто них не был привит. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

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«Статистика в пользу того, что нужно в обязательном порядке вакцинироваться», — отметил он.

В настоящее время в республике вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 311 381 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный санврач Коми назвала ужасающими цифры по ковид-заболеваемости среди пенсионеров.