Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Загружаемое дополнение (DLC) к Marvel’s Avengers на тему Человека-паука не добавит в игру сюжетные миссии, как было в случае DLC на тему Кейт Бишоп, Соколиного глаза и Чёрной пантеры. Об этом 22 ноября сообщает портал IGN.

Marvel's Avengers Иван Шилов ©ИА REGNUM

Вместо небольшой кампании с миссиями в Marvel’s Avengers история Человека-паука будет рассказываться через аудиозаписи и иллюстрации. Они будут открываться после выполнения задач, поставленных в многопользовательских миссиях «Мстители: Инициатива» (Avengers Initiative).

Филипп Териен, руководящий командой, отвечающей за геймплей (игровой процесс), пояснил, что студия Crystal Dynamics решила пойти таким путём, желая сделать «контент, который понравится каждому».

Напомним, релиз Marvel's Avengers состоялся 14 августа 2020 года. В среде игровых блогеров проект оценивается как провальный. В ноябре 2020 года это признал президент издательской компании Square EnixЙосуке Мацуда.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы игры Marvel's Avengers рассказали о дополнении с Человеком-пауком