Белград, , 00:36 — REGNUM Сербия намерена углублять отношения со Святым престолом во всех направлениях. Об этом заявила премьер-министр правительства Сербии Анна Брнабич 22 ноября в Белграде во время встречи с архиепископом Полом Ричардом Галагером.

Ватикан

Брнабич отметила, что Сербия высоко оценивает интерес, который Ватикан проявляет к региону Западных Балкан. Она поблагодарила гостя за поддержку евроинтеграции Сербии и принципиальную позицию в отношении её территориальной целостности, передает телеканал РТС.

Брнабич также высказала озабоченность тем, что памятник мировой культуры — монастырь Високи Дечани в Косово и Метохии состоит в списке объектов культурного наследия Европы, которые находятся под особой угрозой.

Брнабич подчеркнула, что Сербия и Ватикан разделяют универсальные ценности, такие, как необходимость сохранения мира и обеспечение прав человека, а также взгляды на проблемы защиты окружающей среды, что является хорошей основой для развития взаимного сотрудничества.

Напомним, что Ватикан не признал независимость Косово и Метохии.