Берлин, , 22:59 — REGNUM Проблему нелегальных мигрантов на границе Белоруссии обсудили по телефону и. о. канцлера Германии Ангела Меркель и белорусский оппозиционер, проживающий в Литве, Светлана Тихановская, сообщил 22 ноября журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Обменявшись мнениями о происходящем, участницы переговоров высказались в поддержку «демократического движения» в Белоруссии и осудили «репрессии» со стороны властей республики.

Так, Меркель призвала власти Белоруссии прекратить притеснять независимых журналистов, оппозицию и выпустить политзаключённых. Она, добавляет Зайберт, призвала власти Белоруссии «начать серьёзный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов».

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