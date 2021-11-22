Турин, Италия, , 22:58 — REGNUM 22 ноября в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» в последнем матче итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Глейсон Бремер, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Томмазо Побега, Саша Лукич, Деннис Прат, Мергим Войвода, Йосип Брекало, Ола Айна, Андреа Белотти.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Самир, Брам Нуитинк, Родриго Бекао, Уолес Соуза, Иенома Удогие, Науэль Лусеро, Игнасио Пуссетто, Жерар Деулофеу, Роберто Перейра, Бето.

На данный момент «Торино» с четырнадцатью очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с тем же количеством идет одной строчкой ниже.