Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Основательница инди-рок-проекта Snail Mail Линдси Джордан объявила о переносе своих предстоящих концертов по США, Великобритании и Европе из-за предстоящей операции на голосовых связках. Об этом исполнительница сообщила в социальных сетях.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Линдси Джордан опубликовала заявление в социальных сетях, в котором сообщила, что она «с каждым годом все больше и больше борется за здоровье своего вокала» и теряет свой «голос после пары дней пения». «На прошлой неделе я ходила к врачу, и он обнаружил массивные полипы в моих голосовых связках, которые необходимо прооперировать, чтобы предотвратить необратимое повреждение моего голоса», — написала Джордан. «Время восстановления составляет три месяца, и, чтобы убедиться, что остальная часть тура может состояться, я отложу свой первый тур по США, который должен был начаться на этой неделе, а также тур по Великобритании и Европе». Джордан также добавила, что она «опустошена», и ее команда «работает сверхурочно, чтобы перенести все».

Напомним, что в начале этого месяца Snail Mail презентовала свой второй студийный альбом «Valentine».