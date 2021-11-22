Дамаск, 22 ноября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. За последние сутки в результате обстрелов со стороны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии погибли четверо сирийских военных, один получил ранение, сообщил 22 ноября заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

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Обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Хама и Алеппо.

«В результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб», — рассказал на брифинге Кулить.

Кроме того, были обстреляны районы населенных пунктов Кафер-Нуран и Кафер-Хани, где погибли двое сирийских военных. В провинции Хама огнём из крупнокалиберного пулемета был убит еще один сирийский военнослужащий.

Артиллерийский удар боевиков в провинции Алеппо привёл к ранению ещё одного сирийского военнослужащего.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — девять обстрелов, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел», — уточнил контр-адмирал Кулить.