Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. 22 ноября главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер Станислав Крицюк и нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не смогут помочь «сине-бело-голубым» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с «Мальме».

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

«Зенит» сыграет с «Мальме» 23 ноября. Встреча пройдет в Швеции в городе Мальме на стадионе «Шведбанк». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» без очков идет одной позицией ниже.

В текущем сезоне 26-летний Сердар Азмун принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендует «Лион», который предпримет попытку подписать нападающего в зимнее трансферное окно.