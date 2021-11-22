Приштина, Сербия, 22 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Косово 22 ноября в результате исследования 1231 образца выявили 10 носителей коронавируса, признаны излечившимися 13 человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Arianselmani Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 005 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 711 пациентов излечились, 2982 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже месяц суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 232.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 755 654 человека, при этом произведено уже свыше 1 604 907 инъекций вакцины. На выходных было произведено лишь две инъекции вакцины.