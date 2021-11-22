Рим, 22 ноября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Третья прививка от коронавируса, как и первые две, для врачей и санитаров Италии будет обязательной, заявил в понедельник, 22 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Официально решение будет принято на текущей неделе, 22−28 ноября. Медиков, не привитых от коронавируса и не имеющих медотвода, в Италии отстраняют от работы без сохранения заработной платы.

По данным на22ноября, в Италии умерли133 247человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на70(днем ранее — на46). Число подтвержденных носителей выросло на6404(днем ранее — на9709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 932 091— более8% населения страны. В настоящее время заражены151 514человек (на2754больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 709 349человек — 75,89% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.