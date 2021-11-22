Донецк, , 22:37 — REGNUM Район села Ленинское (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ вечером 22 ноября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

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Атаку, начатую в 18:05 мск, украинские боевики вели из населённого пункта Лебединское. По ДНР они выпустили 14 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, украинские боевики обстреляли район Ясиноватой из артиллерийских орудий калибра 122 мм: выпущено пять снарядов.

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