Фанаты игры MotorStorm для PS3 вернули к жизни её онлайн-режим
Вашингтон, 22 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Энтузиасты вернули онлайн-режим в игру MotorStorm, релиз которой состоялся на консоли PlayStation 3. Об этом 22 ноября сообщает портал DSOGaming.
Sony уже давно закрыла серверы этой игры, но команда проекта PSONE объявила, что онлайн-режим в ней снова доступен благодаря серверам PlayStation Online Network Emulated DNS. Разработчики отметили, что присоединиться к матчам могут как владельцы PlayStation 3, так и те геймеры, которые запускают MotorStorm на ПК при помощи эмулятора RPCS3.
Напомним, релиз MotorStorm состоялся на PS3 в Японии 14 декабря 2006 года, в США и Канаде — 6 марта 2007-го. Это игра в жанре аркадного гоночного симулятора, действие которого происходит в Долине памятников (геологическое образование, расположенное на северо-востоке штата США Аризона и на юго-востоке штата Юта).