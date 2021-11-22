Вашингтон, 22 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Энтузиасты вернули онлайн-режим в игру MotorStorm, релиз которой состоялся на консоли PlayStation 3. Об этом 22 ноября сообщает портал DSOGaming.

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Sony уже давно закрыла серверы этой игры, но команда проекта PSONE объявила, что онлайн-режим в ней снова доступен благодаря серверам PlayStation Online Network Emulated DNS. Разработчики отметили, что присоединиться к матчам могут как владельцы PlayStation 3, так и те геймеры, которые запускают MotorStorm на ПК при помощи эмулятора RPCS3.

Напомним, релиз MotorStorm состоялся на PS3 в Японии 14 декабря 2006 года, в США и Канаде — 6 марта 2007-го. Это игра в жанре аркадного гоночного симулятора, действие которого происходит в Долине памятников (геологическое образование, расположенное на северо-востоке штата США Аризона и на юго-востоке штата Юта).