Лондон, 22 ноября 2021, 22:35 — REGNUM Соглашение о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов, который Лондон намерен предоставить Украине на её военно-морские силы, опубликовал 22 ноября МИД Британии.
После того как этот документ будет одобрен парламентом Британии, Киеву предоставят возможность финансирования контрактов с британскими компаниями.
По условиям соглашения, не менее 50% всех товаров и услуг по контрактам должны иметь британское происхождение.
Денежные средства должны быть направлены на ремонт и обслуживание двух тральщиков, которые списаны из состава ВМС Британии и будут проданы Украине.
Также предусмотрена постройка на британских верфях одного фрегата, восьми ракетных катеров, а также техническая поддержка украинской военно-морской инфраструктуры.
Соглашение было заключено в июне 2021 года. В Лондоне заявляют, что оно направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и её «прав» на использование акваторий Чёрного и Азовского морей.
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