Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 22:34 — REGNUM Британская музыкальная премия BRIT Awards в своих социальных сетях подтвердила, что гендерные категории были сняты в следующей церемонии. 42-я церемония награждения состоится в феврале 2022 года, и в дополнение к подтверждению ведущего Мо Гиллигана и номинаций, британцы также объявили об изменении своих категорий на 2022 год, которые больше не будут включать различия по гендерам.

Музыка

Ранее у британцев было четыре гендерные категории: «Сольный исполнитель мужского пола», «Сольная исполнительница женского пола», «Международная сольная исполнительница женского пола» и «Международный сольный исполнитель мужского пола», но в 2022 году эти гендерные награды будут отменены и заменены четырьмя новыми разновидности по жанру.

Номинации следующего года будут включать следующие категории: «Исполнитель года с YouTube Music», «Группа года», В"осходящая звезда при поддержке BBC Radio 1», «Лучший новый исполнитель», «Песня года с Mastercard», «Альбом года Mastercard», «Международный исполнитель года», «Международная группа года», «Альтернативный/Рок исполнитель», «Поп/R&B исполнитель», «Танцевальный исполнитель» и «Хип-хоп/Рэп/Грайм исполнитель».