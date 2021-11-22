Скопье, 22 ноября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 22 ноября рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в проекте бюджета на 2022 год на капитальные инвестиции будут выделены рекордные 37,8 миллиарда денаров (около 52 млрд рублей), что превысит размер бюджетного дефицита.

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Политик отметил, что только на строительство железной дороги с Болгарией в рамках реализации панъевропейского восьмого коридора выделено 6 млрд денаров (8,2 млрд рублей). Также средства будут вложены в строительство трасс Тетово — Гостивар, Букуйчан, Требеништа и Струга.

В рамках создания десятого панъевропейского коридора будет начато строительство отдельных участков трассы Прилеп-Манастир, а также продолжится работа по строительству трасс Керчова-Охрид, Скопье-Блац и других дорог.