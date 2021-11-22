Москва, , 22:28 — REGNUM Соглашение, подписанное накануне, 21 ноября, председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром переходного правительства республики Абдаллой Хамдуком, в Москве считают «важным шагом на пути урегулирования острого внутреннего кризиса в стране».

Судан Mohammed Wd Muna

Об этом говорится в опубликованном 22 ноября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Москва рассчитывает, что власти Судана реализуют то, что заявлено в соглашении, и республика успешно преодолеет «переходный период».

Захарова «Твёрдо исходим из того, что дружественный суданский народ способен самостоятельно решать свои внутренние проблемы. Считаем недопустимым любые попытки внешнего вмешательства в суверенные дела Судана».

Читайте также: В Судане освободили четверых политических заключенных — Al Arabiya

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря подписанным 21 ноября соглашениям Хамду, ранее отстранённый от власти военными, теперь опять возглавит правительство республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция приветствует восстановление в должности премьер-министра Судана