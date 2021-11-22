Скопье, 22 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В Северной Македонии 22 ноября в результате обследования 1179 образцов было выявлено 155 новых носителей коронавируса, 387 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 13 больных COVID-19.

Diego Delso Городской музей Скопье

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 212 375 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7449, 196 636 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8290.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.