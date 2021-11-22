Турин, Италия, 22 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Руководители туринского лицея имени Кавура«отменили» родовые окончания во внутренней документации и устных обращениях, передают местные СМИ в понедельник, 22 ноября.

Гендер

По мнению руководства лицея, обращение «student*» (студент*) вместо «studente» (студент) и «studentessa» (студентка), «ragazz*» вместо «ragazzo» (юноша) и «ragazza» (девушка) и прочие подобные изменения благотворно скажутся на «инклюзивности».

Оппозиционные политики, в свою очередь, отметили, что существуют иные, нежели искажение языка, формы проявления уважения и недискриминации. Они обещали обратить внимание министерства образования на решения руководителей лицея.