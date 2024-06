Лос-Анджелес, США, 22 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Главный продюсер сериала «Книга Бобы Фетта» Джон Фавро намекнул, что в этом шоу герою придётся решать достаточно сложные задачи в рамках борьбы за власть. Об этом 22 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Скриншот с YouTube Боба Фетт

«Существует вакуум власти, потому что Джабба ушел. Джабба был явно очень сильным и внушительным лидером, которого люди очень боялись и который, казалось, правил железной рукой», — сказал Фавро. Тем самым продюсер дал понять, что Фетту и Феннек Шанд будет не просто занять трон Джаббы Хатта, который он «освободил» в сцене, показанной после титров финала второго сезона сериала «Мандалорец».

"Хотя Боба Фетт очень опытный охотник за головами, у него нет опыта в управлении преступным синдикатом, — добавил создатель шоу, отметив, что Фетт не новичок и эксперт во многих областях, но в этом случае он будет пытаться «перейти на другую должность».

Напомним, премьера «Книги Бобы Фетта» состоится 29 декабря 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus. Главные роли в этом шоу исполнят Темуэра Моррисон (Боба Фетт) и Минг-На Вен (Феннек Шанд). Отметим, что некоторые эпизоды сериала снял Роберт Родригес, в качестве режиссёров также выступили Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филони.